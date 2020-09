Ormai siamo abituati alle “bugie da reality” fra chi si dimentica di aver partecipato e chi ricorda di essere arrivato in finale. Amo tutto ciò.

Se solo venerdì scorso Elisabetta Gregoraci ha “dimenticato” di aver partecipato nel 2005 a Ritorno Al Presente sottolineando come il Grande Fratello Vip sia il suo primo reality show; questa mattina c’ha pensato Arianna David a far peggio, ricordando a Flavia Vento come lei – al contrario della gieffina – sia rimasta in Honduras ben tre mesi arrivando in finale.

“Tu sei andata via dopo un giorno, ti hanno mandata via dopo una settimana al televoto, io me ne sono andata da sola”, l’ha provocata Flavia Vento. “Sono rimasta tre mesi sono arrivata in finale!” ha risposto Arianna David.

Una bugia a tutti gli effetti dato che Arianna David a L’Isola dei Famosi del 2012 (quella in cui ha partecipato anche Flavia Vento), è stata eliminata dal televoto dopo una settimana perdendo contro Alessandro Cecchi Paone.

“Io e Flavia Vento ci conosciamo da tempo, a 15 anni andavamo a ballare insieme ed abbiamo fatto un’Isola assieme nel 2012, quella volta l’ha abbandonata perché le mancavano le sigarette. Quando si firmano certi contratti si sa a cosa si va incontro. Flavia è andata a rubare una sigaretta dove non si poteva andare. Ci hanno tolto il riso una settimana per colpa sua… La signorina se n’è andata via il giorno dopo e ci ha lasciato a digiuno per una settimana. Sei una persona che non deve fare i reality… devi stare con i tuoi cani”.

