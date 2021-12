Arianna David e Maria Giovanna Elmi si sono ritrovate – dopo 17 anni dalla loro partecipazione a L’Isola dei Famosi – nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Era la terza edizione del reality (vinta da Lory Del Santo) quando le due si ritrovarono costrette a convivere gomito a gomito su una spiaggia. Il comportamento dell’ex signorina buonasera e la poca pazienza della reginetta di bellezza ci regalarono così uno sketch bellissimo che tutt’ora è ricordato: il celebre: “Basta Maria Giovanna sono piena!“.





Lo sbrocco di Arianna David (cult all’epoca quanto ora) ha conquistato anche il titolo di una nomination dei discussi Biccy Awards, che da 12 anni impazzano sul web ogni dicembre. Il “Premio Arianna David” per la sbroccata più epica dell’anno è infatti fra i miei preferiti.

Arianna David ovviamente lo sa e proprio su Instagram ci ha regalato un selfie che aspettavamo da 17 anni! “Ed eccoci qui dopo 17 anni a farci un selfie al volo! Grazie Maria Giovanna Elmi mi ha fatto troppo piacere rivederti“.

E se l’ex Miss Italia è tornata a L’Isola dei Famosi partecipando anche all’edizione All Star, Maria Giovanna Elmi no, nonostante la sua candidatura spontanea. Credo che i tempi siano maturi per rivederle insieme al GF Vip del prossimo anno. Giusto, Signorini?