Arianna David ieri mattina è stata ospite in collegamento a Mattino Cinque di Federica Panicucci dove, senza troppi giri di parole, ha confermato la frequentazione fra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, l’uomo misterioso che manderebbe gli aerei alla gieffina.

“Elisabetta non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”.

Ed a domanda diretta della conduttrice se alla David gliel’abbia confessato la Gregoraci stessa di questa relazione, lei non nega. Ed è proprio su questo punto che la sorella della gieffina e la sua migliore amica (un’avvocatessa) si sono arrabbiate.

“La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo. Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione di Elisabetta”.