Arianna David: “Anche io vittima di uno stalker”, poi parla di Lulù e Basciano

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sono tornati al centro dell’attenzione per questioni legali che li riguardano. Sophie ha denunciato Alessandro per stalking, mentre Manuel ha fatto lo stesso con Lulù. A causa di queste accuse, Alessandro è stato arrestato, mentre Lulù ha ricevuto un divieto di avvicinamento e un braccialetto elettronico. Mentre Sophie e Alessandro hanno discusso pubblicamente la loro situazione attraverso interviste e social media, Manuel e Lulù hanno scelto di rimanere in silenzio.

L’argomento delle loro vicende ha suscitato un ampio dibattito in programmi Rai come “La Volta Buona” e “La Vita in Diretta”, ma è stato pressoché ignorato da Mediaset. Arianna David, durante una trasmissione di Eleonora Daniele, ha commentato la situazione, rivelando che Lulù ha una storia familiare complessa e triste, e che questo potrebbe influenzare il suo comportamento. Ha ricordato che già durante il GF, ci furono episodi anomali e che i genitori di Manuel dovettero intervenire per allontanarlo da Lulù.

Arianna ha evidenziato l’importanza di analizzare le origini familiari di queste persone, suggerendo che molte di esse provengono da contesti disfunzionali. Ha condiviso anche la sua esperienza personale di essere stata vittima di stalking, descrivendo un episodio simile a quello di Sophie e Alessandro. Dopo aver conosciuto un ragazzo a Roma, ha vissuto una situazione complicata che è sfociata in violenze fisiche e minacce. Nonostante le difficoltà, ha trovato la forza di denunciare l’uomo, ma solo dopo tre anni di terrore.

David ha avvertito riguardo a individui con personalità bipolari che possono apparire “angeli” all’esterno ma rivelarsi “demoni” dietro le quinte, mettendo in guardia sulle manifestazioni insidiose di comportamenti violenti nelle relazioni personali. La sua testimonianza mette in luce la gravità di questi problemi e l’importanza di far emergere le storie di stalking, spesso sottovalutate o trascurate dalla società.