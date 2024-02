Arianna Cirrincione prossima al parto: le battutine del fidanzato Andrea la tengono AllegraArianna Cirrincione prossima al parto: le battutine del fidanzato Andrea la tengono Allegra

Mancano davvero pochi giorni al parto di Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli. I due si sono conosciuti qualche anno fa a Uomini e Donne e a breve diventeranno genitori per la prima volta.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

La piccola dovrebbe nascere entro la prima decade di Febbraio. Il suo bellissimo nome? Allegra, così come Andrea cerca di mantenere la sua fidanzata in attesa del lieto evento.

Arianna Cirrincione e gli ultimi controlli prima del parto

Arianna ha postato diverse storie su Instagram dichiarando come gli ultimi giorni siano stati davvero molto intensi per lei e per Andrea. I due si sono più volte recati in ospedale in quanto devono svolgere le ultime visite in attesa del parto.

Arianna e Andrea

Arianna è veramente stanca e Andrea non vede loro di stringere la sua pupetta tra le braccia. I fan sono rimasti estasiati anche dalla scelta del nome della piccola, in quanto verrà chiamata Allegra.

I due ragazzi hanno dichiarato che questa scelta non dipende solamente dal suono del nome o dal suo significato. Si tratta di un augurio che gli stessi decidono di fare alla loro bambina in vista del suo futuro.

Andrea Cerioli e le battutine ironiche ad Arianna

Nelle ultime ore Andrea Cerioli ha postato diverse storie sui suoi account al fine di informare i suoi followers sulla situazione. Ha poi cominciato a raccontare come negli ultimi giorni Arianna sia stata vittima di diversi malanni.

Dopo l’ultima influenza intestinale, Arianna si è pure presa la gastroenterite. Si è tirata su dal letto stile bambina dell’Esorcista e ha vomitato contro il muro”.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

Di fianco a lui Arianna che, ovviamente, rideva divertita per le parole che il suo ragazzo stava pronunciando. Che dire, manca davvero poco alla nascita di questa bellissima principessa e noi non vediamo l’ora che questo accada ai due ex volti di Uomini e Donne.