Mai annunciato ufficialmente, Andrea Cerioli però sarà un naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 (vi ho anche detto quando entrerà in gioco). Arianna Cirrincione in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha avvertito le naufraghe: “So bene che Andrea é molto apprezzato, si. E io sono gelosa, sicuramente, ma cerco di non attaccarmi troppo a queste cose. Diciamo anche che fa parte del nostro lavoro. Se fanno i complimenti al mio ‘boy’ mi fa solo piacere. Però, ecco… giù le mani! Come ho detto e sottolineo, è il mio boy! Cosa non gli perdonerei? Le mancanze di rispetto. Come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare, non una in particolare. Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili“.

Per quanto Cerioli sia senza dubbio un vero manzo, secondo me Arianna Cirrincione può stare tranquilla, sull’Isola si stanno già scannando per il cibo e nessuno sta pensando alla ‘carne’.

Io comunque sto aspettando solo che Andrea cerioli sbarchi sull’isola #isola pic.twitter.com/KVcYT4nti8 — Elena Castaldo🌹 (@BenjiFedelifee) March 18, 2021

Aspettando che sia giovedì prossimo per vedere lo sbarco di Andrea Cerioli in Honduras come nuovo concorrente 💦🏝 #isola pic.twitter.com/G3y5kbeX5A — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) March 19, 2021

Andrea Cerioli e la dedica ad Arianna Cirrincione per il loro secondo anniversario.