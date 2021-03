Martedì Ariana Grande ha annunciato che sarà una dei coach della nuova edizione di The Voice USA. La cantante di Thank U Next si unirà a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton. Ma quanto ha portato a casa Ariana? Secondo una fonte vicina ad iHeartRadio la NBC avrebbe pagato la Grande circa 25 milioni di dollari. Questo è tra i cachet più alti incassati da tutte le popstar nei talent e il più cospicuo tra quelli di The Voice.

“Ariana Grande è la coach più pagata di tutte le edizioni mondiali di The Voice. La popstar ha appena ufficializzato il suo ruolo nello show e le nostre fonti affidabili ci hanno confermato il suo cachet monster. Sembra che Ariana si astata pagata ben 25 milioni di dollari, pensate che Kelly Clarkson ne ha ricevuti 15. La Grande è al primo posto tra tutte le versioni di The Voice e allo stesso livello di Katy Perry che ha ricevuto una cifra simile ad American Idol. Questo investimento sarà redditizio per la rete? Noi pensiamo proprio di sì”.

Altri mondi, altre cifre, in Italia con 25 milioni probabilmente ci fanno un’edizione intera di The Voice.

