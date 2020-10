Nei giorni scorsi Ariana Grande si è fatta vedere in studio di registrazione, lasciando intendere di essere al lavoro ad un nuovo disco, il successore di Thank U Next.

turning in these mixes and reminding u again to register to vote if u haven’t already / to vote early pic.twitter.com/rx2xCJYAf0 — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 7, 2020

I fan ovviamente hanno iniziato a fantasticare una possibile pubblicazione entro Natale. In realtà avremo il sesto album della popstar americana ancora prima, visto che poco fa Ariana Grande ha rivelato su Twitter che il suo nuovo disco uscirà a fine ottobre. Finalmente un’ottima notizia in questo 2020.

“Non vedo l’ora di darvi il mio album questo mese”.

Ragazzi non me l’aspettavo, devo ancora riprendermi.



i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020