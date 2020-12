Ariana Grande si sposa.

La cantante di Problem ha infatti annunciato sui social il fidanzamento ufficiale con il compagno Dalton Gomez, l’agente immobiliare che è nel cuore di Ariana dal 2018.

Fino a quell’anno stava con il comico Pete Davidson, che ha conosciuto dopo la parentesi avuta con il rapper Mac Miller, trovato morto nell’estate del 2018 in seguito ad una overdose.

Dopo tutti questi trambusti, finalmente la serenità.

🚨 Ariana Grande and Dalton Gomez appear to be engaged, according to her latest Instagram post 💍:

“forever n then some” pic.twitter.com/3grv4OYfl6

— Pop Crave (@PopCrave) December 20, 2020