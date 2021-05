Dopo Miley Cyrus e Justin Bieber anche Ariana Grande ha deciso di sposarsi a sorpresa con una cerimonia davvero intima. Prima di Natale la popstar di Focus si è fidanzata con Dalton Gomez e lo scorso week end i due piccioncini hanno pronunciato il fatidico sì. A lanciare lo sccop in esclusiva choc è stato TMZ.

“Ariana Grande è una donna sposata, possiamo dirvi con certezza che lei si è sposata questo fine settimana.

Fonti ci dicono che il matrimonio è avvenuto nella sua casa di Montecito. Ci è stato detto che c’erano meno di 20 ospiti, inclusi membri della famiglia da entrambe le parti e l’intera cosa era molto intima e piena di tanto amore.

Ci è stato detto che non c’è stata una vera “cerimonia” – lei e il suo fidanzato, Dalton Gomez, hanno detto il loro “sì” in modo informale. Era davvero solo per loro. Non è chiaro per da quanto tempo pensassero di farlo in questo modo, in altre parole, se ia stata una scelta dell’ultimo minuto. Che sia una cosa organizzata da tempo o all’ultimo uno dei presenti ci ha riferito che i due erano felicissimi“.

Cari sposini…



Ariana Grande e Dalton Gomez: foto e video della coppia.

la prima volta che abbiamo visto ariana e dalton insieme..non sto piangendo pic.twitter.com/p2gAtlyEtj — (tia)ra; loves ana, ari, leigh and pez (@moonlight_ant0) May 17, 2021

sono così felice per ariana. ha finalmente trovato il vero amore, quello che credeva non potesse più arrivare. dalton stai molto attento perché sono molto protettiva nei confronti di quella meravigliosa e estremamente talentuosa donna. pic.twitter.com/Dw3QKjHqRH — (tia)ra; loves ana, ari, leigh and pez (@moonlight_ant0) May 17, 2021