Ariana Grande, Santa Tell Me: il significato e il video del singolo natalizio della popstar americana, tra i brani più amati degli ultimi anni.

Non solo Jingle Bells e Silent Night. Di musica natalizia e nuove hit dedicate a questo periodo dell’anno ne escono moltissime ogni novembre/dicembre. E spesso a cantarle sono alcune delle popstar più famose e amate al mondo, come Ariana Grande. Qualche anno fa la giovane stella americana lanciò la sua Santa Tell Me, accolta fin da subito con grande entusiasmo dai fan. Un pezzo che, seppur affogato nella concorrenza di brani come All I Want to Christmas is You, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nelle playlist di Natale, diventando a sua volta un piccolo classico pronto a crescere ancora.

Ariana Grande

Ariana Grande, Santa Tell Me: il brano natalizio

Pubblicato il 24 novembre 2014 come singolo promozionale estratto dall’EP Christmas Kisses, scritto e composto dalla stessa Ari con il paroliere e musicista Ilya (che ha curato anche la produzione), venne annunciato per la prima volta dalla cantante di Boca Raton attraverso una live streaming su Twitcam con queste parole: “Pubblicherò una canzone natalizia, così avete qualcosa da ascoltarvi per le vacanze“

Il 12 dicembre fu pubblicato anche il video ufficiale, che mostra Ariana con alcuni amici, intenti a ballare, ridere e fare regali in giro per la sua vera casa. Un video arricchito anche da due minuti di outtake con gli errori più divertenti. Guardiamolo insieme:

Il significato di Santa Tell Me

Nonostante la canzone sia una classica canzone natalizia, con una melodia tutto sommata anche allegra e leggera, il testo nasconde una mal celata malinconia. La protagonista del brano chiede infatti a Babbo Natale di dirle se almeno il prossimo anno ci sarà il suo amato al suo fianco, visto che finora ha ricevuto solo grandi delusioni nel periodo natalizia, tanto da aver scelto di evitare il vischio e i festeggiamenti.