Ariana Grande ha fatto la sua prima apparizione sul palco, dopo quasi due anni d’assenza, come donna sposata. L’occasione l’ha avuta durante la serata iHeartRadio Music Awards che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles. La cantante si è esibita sulle note di Save Your Tears in collaborazione con The Weeknd. L’ultima volta è stata agli MTV VMA con Lady Gaga, ma essendo in piena pandemia non si è esibita su un palco di un teatro, ma in uno studio in differita.



Un teatro pieno zeppo di gente (anche se tutti con la mascherina e tutti regolarmente vaccinati): “Il pubblico è tutto composto da operatori sanitari, senza di loro non saremmo qui oggi e non avremmo questo spettacolo. È stato il loro coraggio, il loro impegno ad aiutare le persone che ci hanno permesso di uscire da questa pandemia e tornare alla vita normale, quindi abbiamo pensato che il minimo che potevamo fare fosse invitarli a partecipare a questa celebrazione della riapertura della musica nel nostro Paese“.

Dopo un anno di lockdown, restrizioni e coprifuoco, vedere queste immagini riempie il cuore di speranza. Stiamo finalmente ritornando alla normalità?

Ariana Grande executando o whistle de “Save Your Tears (Remix) no “#iHeartAwards2021“! #iHeartAwards pic.twitter.com/TSvpI9MrZO — Info Ariana – MÍDIAS (@infoarimidias) May 28, 2021

Did anyone else have their binoculars out looking for @arianagrande‘s wedding ring? 👀 #iHeartAwards2021 pic.twitter.com/QIIXs1TVc9 — iHeartRadio (@iHeartRadio) May 28, 2021