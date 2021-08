Ariana Grande da sempre usa i social per promuovere musica, mostrare la propria quotidianità e sensibilizzare i follower su temi a lei cari, come l’omofobia, il Black Lives Matter ed anche la prevenzione da CoronaVirus. Dopo aver invitato i fan a restare chiusi in casa durante il lockdown ed indossare la mascherina durante le riaperture, ora ha scritto un lungo post per sensibilizzare alla vaccinazione.

Ariana Grande wearing a mask since COVID started. ❤️ pic.twitter.com/rOVhTMaWUz — Mrs President Grande💜 (@AGTUNB) August 1, 2021

Negli Stati Uniti d’America, infatti, “solo” il 50% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, mentre tanti altri sono in attesa della seconda dose. Purtroppo, però, in America mai come in questo periodo impazzano le fake news ed i NoVax crescono a vista d’occhio. Per questo motivo la Casa Bianca ha arruolato alcuni influencer per incentivare i giovanissimi a farsi vaccinare. La notizia è stata battuta dalla stessa CNN.

Ariana Grande: “Il vaccino aiuta a proteggervi dai sintomi gravi e dalla morte”

Ariana Grande a tal proposito ha deciso di metterci la faccia e dopo aver dichiarato di essersi vaccinata ha incoraggiato i suoi fan a fare altrettanto.

“Questo è il vostro cortese promemoria a farvi vaccinare per favore se siete idonei. Questa cosa non è ancora finita. […] Questa variante delta è una cosa nuova e visto che i dati cambiano continuamente… La diffusione è soprattutto tra i non vaccinati e nelle aree dove ci sono bassi tassi di vaccinazione. E sì, sebbene si possa prendere anche se si è vaccinati, il vaccino aiuta a proteggere contro sintomi severi, ospedalizzazione e morte! Tutte cose da cui è fantastico essere protetti. Oh e anche se vi siete già ammalati di COVID-19, dovreste comunque farvi vaccinare”.

Parole che ovviamente sottoscrivo: VACCINATEVI, per il vostro bene e per quello dei vostri cari.