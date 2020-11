Tra le star, ospiti del Mariah Carey’s Magical Christmas Special, ci sarà anche Ariana Grande, ma anche Jennifer Hudson e Tiffany Haddish.

Mariah Carey è ancora la regina del Natale. La cantante, infatti, ha organizzato uno speciale per questa festività, avvalendosi della partecipazione di grandi star della musica mondiale. Nella lista degli artisti che ha convocato per questo speciale evento, ci sono Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris

Mariah Carey pubblicherà il nuovo singolo della colonna sonora e il video musicale di Oh Santa!, Con Ariana Grande e Jennifer Hudson, in uscita a livello globale il 4 dicembre 2020.

Mariah Carey lo special di Natale con Ariana Grande

Mariah Carey’s Magical Christmas Special debutterà globalmente il mese prossimo e la sua impressionante lista di invitati continua a crescere.

Mariah Carey

La cantante di All I Want For Christmas Is You ha invitato a partecipare una lista di superstar, tra cui Ariana Grande, Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris.

Il video di presentazione dello special:

Il singolo della colonna sonora e il nuovo video musicale di Oh Santa! presenta la Carey che si esibisce con la Grande e la Hudson e sarà rilasciato su Apple Music e altre piattaforme di streaming il 4 dicembre 2020.

Mariah Carey, nello speciale di Natale anche i suoi gemelli

Nello speciale appariranno anche i gemelli di Carey, Moroccan e Monroe. Secondo quanto riferisce Apple TV +, Carey interpreterà la migliore amica di Babbo Natale nello show, con il compito di salvare la festività e “realizzare una vacanza spettacolare per rendere felice il mondo intero”. La Carey è anche la produttrice esecutivo dello speciale, insieme a Ian Stewart, Raj Kapoor e Ashley Edens per Done + Dusted. Hamish Hamilton e Roman Coppola dirigono e la sceneggiatura è stata scritta da Caroline Fox.