Ariana Grande è riuscita nella difficile impresa di debuttare alla 1 sia nella Billboard HOT200 che nella HOT100 nel giro di poche settimane. L’album Positions ha raggiunto la vetta della celebre classifica americana con 182.000 copie, ma solo 43.000 senza contare lo streaming. Onestamente mi aspettavo di più visto la popolarità dell’artista e il periodo che è il migliore per le vendite. Un anno e mezzo fa Thank U Next è arrivato alla 1 nella Billboard HOT100 con ben 360.000 copie, 116.000 senza lo streaming.

Sarà quindi colpa del Covid o del fatto che Positions è meno d’impatto come album rispetto a Thank U Next? Personalmente a parte il primo singolo a altri 2/3 pezzi, faccio ancora fatica a farmi piacere questo nuovo disco di Ariana Grande e lo dico con grande dispiacere, visto che lei è una delle pochissime donne a tenere ancora alta la bandiera del pop e ad avere un seguito importante. Perché è bene specificare che se le 182.000 copie di Ariana mi fanno storcere il naso, la stessa cifra per una popstar con 10, 20 o 30 anni di carriera mi avrebbe fatto gridare al miracolo.

In ogni caso sono quasi certo che nelle prossime settimane Positions non crollerà, visto che il Natale si avvicina e certamente aiuterà la Grande a mantenersi ai piani alti delle classifiche.

