La popstar di Rain One Me sbarca nella versione americana di The Voice.

Se in Italia è quasi impossibile convincere i grandi nomi della musica (i più grandi intendo) a partecipare come giudici dei talent, all’estero non fanno grande difficoltà. Dopo Miley Cyrus, Shakira, Adam Levine, Christina Aguilera e Pharrell Williams, adesso anche Ariana Grande sbarcherà a The Voice US. La cantante americana sarà una dei coach della prossima stagione e verrà affiancata dai già collaudati, Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton.

Ad annunciarlo è stata proprio la popstar di God Is A Woman dal suo profilo Twitter: “Sorpresa! Sono davvero emozionata, eccitata e onorata di unirmi a Kelly, John e Blake per la prossima stagione (la numero 21) di The Voice. Nick Jonas ci mancherai“.

Davvero un colpaccio per la NBC, visto che Ariana Grande (insieme ad Adele, Beyoncé e Taylor Swift) è una delle attuali regine del pop e tutto quello che tocca diventa oro. Sono davvero curioso di vederla all’opera, ma per la prima puntata della prossima stagione pare che dovremo aspettare il 20 settembre 2021.

Ariana Grande ospite a The Voice of Italy nel 2015: il video.

ariana giudice di the voice usa ed è giusto ricordare quando partecipò a the voice of italy come ospite pic.twitter.com/EYtcmYZ3yy — ⁹¹ (@SWEETVBLOOD) March 30, 2021