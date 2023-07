Ariana Grande dopo il divorzio ha un nuovo fidanzato (famoso)

Dopo mesi di crisi Ariana Grande e Dalton Gomez hanno deciso di divorziare. Già a fine 2022 le cose non andavano bene tre i due e così a gennaio c’è stata la prima rottura. Adesso però pare che la popstar americana abbia ritrovato l’amore con un collega.

Secondo TMZ Ariana Grande starebbe uscendo con il collega di Wicked (in uscita al cinema l’anno prossimo) Ethan Slater. L’attore e cantante è sposato con Lilly Jay, dalla quale un anno fa ha avuto un figlio. Ethan e Lilly però si sono separati prima che lui iniziasse a frequentare la cantante di Rain On Me.

Intanto secondo US Weekly Dalton Gomez sarebbe devastato: “Lui ne è uscito distrutto. Una separazione non è quello che voleva. Voleva la favola, il lieto fine, e non sembra finirà così. Lui non sta bene e credeva che le cose si potessero risolvere, ma lei sta già guardando avanti“.

Ariana Grande is dating ‘Wicked’ costar Ethan Slater, according to TMZ. pic.twitter.com/AvNatLyOMf — Pop Crave (@PopCrave) July 20, 2023

Ariana Grande e i retroscena sulla storia con Ethan.