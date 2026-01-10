Ariana Grande difende Wicked e Cynthia Erivo

Ariana Grande ha commentato la mancata nomination ai SAG Awards di Cynthia Erivo e Jon M. Chu, che hanno lavorato con lei ai due film di Wicked. Grande ha lodato il lavoro compiuto da entrambi, mantenendo il rispetto per chi ha votato per delineare la shortlist.

Parlando di Jon M. Chu, Grande ha ricordato che il regista è “un essere umano e un regista straordinario” e che il film “verrà visto anche nei prossimi decenni”. Ha anche aggiunto che Chu aveva l’obiettivo di emozionare le persone e renderle migliori, e che ci è riuscito.

Grande ha poi parlato della sua amica e collega Cynthia Erivo, assente nella lista delle attrici nominate ai SAG Awards. Ha definito la performance di Erivo come “l’Elphaba più vera, vulnerabile e determinata che abbiamo mai visto”, e ha detto che verrà ricordata e adorata per generazioni.

Le mancate candidature a prestigiosi premi cinematografici non sono particolarmente importanti per Grande, che ha dichiarato che “non porta via nulla di tutto questo”. Ha anche voluto ribadire che ogni cosa positiva che le accade appartiene anche a coloro che hanno lavorato con lei a Wicked, e che non veder riconosciuto il loro lavoro non è sempre semplice. Infine, ha ammesso che “meritano tutti i fiori che il mondo può far crescere”.