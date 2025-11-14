Ariana Grande assediata sul red carpet a Singapore, panico totale

Durante la premiere asiatica di Wicked: For Good a Singapore, l’atmosfera festosa è stata bruscamente interrotta da un incidente inquietante. Ariana Grande, indossando un incantevole abito couture di Balenciaga, stava attraversando il tappeto rosso accanto alla co-protagonista Cynthia Erivo quando un uomo, noto come Johnson Wen, ha scavalcato le barriere per avvicinarsi a lei. La situazione è rapidamente degenerata in panico, mentre l’uomo ha cercato di afferrarla.

Cynthia Erivo ha reagito prontamente, proteggendo Ariana e spingendola indietro, mentre intervenivano le guardie di sicurezza. L’incidente ha creato un’atmosfera tesa, con l’urlo della folla e i telefoni alzati per riprendere la scena. Ariana, visibilmente scossa, cercava conforto mentre le veniva toccata la spalla da un assistente.

Le autorità di Singapore hanno subito arrestato Johnson Wen, accusandolo di disturbo pubblico. Questo tipo di reato, che può sembrare lieve in Occidente, comporta severe conseguenze in Singapore. Rimangono incerti i motivi dell’irruzione: gesto provocatorio o semplice ossessione per la celebrità.

Nonostante il caos, la premiere ha continuato, con Ariana che ha cercato di mantenere la calma e ha preso parte alla cerimonia delle impronte, sostenuta da Cynthia. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli eventi pubblici e le vulnerabilità cui sono esposte le star, in particolare dopo esperienze traumatiche passate, come l’attentato di Manchester. A Singapore, quella che doveva essere una celebrazione del cinema è diventata un momento di fragilità, evidenziando la sottile linea tra celebrazione e rischio.