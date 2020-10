Ariana Grande è una delle poche popstar a non far passare ere geologiche tra un lavoro discografico e l’altro. La popstar americana è tornata con Positions, ad un anno e mezzo di distanza dal fortunato Thank U Next.

Se con il singolo ci ha regalato una hit pop orecchiabile e scala classifiche, il disco invece vira verso un’altra direzione. A parte ‘Positions‘ il resto dell’album sembra un’unica lunga canzone di 40 minuti tutt’altro che catchy. Forse questo è il disco di Ariana che mi è piaciuto di meno al primo ascolto e credo di aver bisogno di un po’ di tempo per farmi un’idea giusta su tutti i pezzi.

Top del disco

Positions, pov, 34+35, motive

Flop del disco

Just Like Magic, West Side, Obvious, Shut Up, Nasty

🤍 positions (the album) is out now 🤍 https://t.co/FpkiHYLFqt pic.twitter.com/J33o6KMTmo — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 30, 2020

Che sia più o meno orecchiabile o pieno di hit, Positions è arrivato alla 1 di iTunes in appena un’ora dal suo rilascio. Ariana è tra le pochissime a poter raggiungere questi risultati.