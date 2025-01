Ariana Grande ai Golden Globes, una giornalista la mette a disagio – il video

Ariana Grande è stata protagonista di un momento imbarazzante durante l’intervista sul red carpet in occasione dell’82a edizione dei Golden Globes. La cantante era presente in qualità di candidata come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Glinda nel film Wicked, un premio poi vinto da Zoe Saldana. Durante l’intervista, una giornalista ha chiesto a Grande chi fosse stata la prima persona che aveva contattato al momento della nomination. La risposta della cantante ha rivelato che la prima persona a sapere la notizia era stata sua madre, Joan Grande, che si trovava anche all’evento.

La reazione dell’intervistatrice è stata inaspettata, poiché ha mostrato sorpresa nel sapere che non fosse stata sua nonna la prima a essere informata. Successivamente, le ha chiesto se quest’ultima fosse ancora in vita. Ariana ha confermato, rivelando che sua nonna ha 99 anni e che era stata la seconda a sapere della candidatura, subito dopo la madre. Ha poi elencato altre persone a cui ha comunicato la notizia, tra cui Cynthia e la sua insegnante di recitazione, Nancy Banks.

Questo scambio è stato documentato in un video che, una volta condiviso online, è diventato virale. La reazione dei fan di Ariana Grande è stata di forte disapprovazione nei confronti della giornalista, poiché sono ben consapevoli del legame speciale che unisce la cantante alla sua nonna. Molti hanno espresso il loro disappunto nei commenti sui social media, criticando la mancanza di tatto dell’intervistatrice in una situazione così delicata.

Il video ha generato discussioni sui social, con molte persone che condividono il loro sostegno per Ariana e sottolineano l’importanza delle relazioni familiari. I fan hanno utilizzato hashtag e messaggi per esprimere la loro indignazione per il modo in cui è stata trattata la questione, dimostrando un forte legame con la loro beniamina e una sensibilità nei confronti delle dinamiche familiari.

In sintesi, l’intervista ha messo in luce sia il talento di Ariana Grande, che la sua vulnerabilità in un momento pubblico, sollevando questioni sulle interviste condotte in occasioni di grande visibilità come i Golden Globes.