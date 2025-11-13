15.3 C
Ariana Grande aggredita sul tappeto giallo a Hollywood

Da stranotizie
Durante la sfilata sul tappeto giallo agli Universal Studios, l’artista è stata avvicinata in modo inaspettato da un uomo che le ha messo un braccio attorno al collo, tentando un abbraccio indesiderato.

Cynthia Erivo, membro del cast presente insieme a Michelle Yeoh e Jeff Goldblum, è immediatamente intervenuta gettandosi sull’aggressore per liberare la collega, che si mostrava visibilmente scossa dall’episodio. Gli agenti di sicurezza sono subito accorsi, portando via l’uomo conosciuto come “Pyjama Man”, già noto per comportamenti simili in passato.

