Ariana Grande aggredita a Singapore: chi è il fan aggressore?

Qualche giorno fa, Ariana Grande è stata coinvolta in un incidente sul red carpet durante la premiere di Wicked For Good a Singapore. Un fan, identificato come Johnson Wen, ha superato la barriera di sicurezza e si è avventato verso di lei, suscitando subito l’intervento delle sue co-star, Cynthia Erivo e Michelle Yeoh, che l’hanno confortata.

Johnson Wen, ventiseienne, ha condiviso l’accaduto sui suoi profili social, definendosi “il troll più odiato”. Ha pubblicato un video che lo ritraeva mentre correva verso Ariana, affermando di aver finalmente incontrato la sua beniamina. Anche in precedenti occasioni, aveva interrotto concerti di celebrità, come quelli di Katy Perry e The Chainsmokers.

Dopo l’incidente, Johnson è stato arrestato, ma successivamente rilasciato. Tuttavia, ha ricevuto un’accusa di disturbo della quiete pubblica e potrebbe dover affrontare una multa significativa.

Le co-star di Ariana hanno condannato il comportamento del fan. Marissa Bode, una delle interpreti, ha parlato delle “relazioni parasociali” tra fan e celebrità, sottolineando come tali incidenti violino i confini personali. I fan di Ariana hanno manifestato il loro disappunto sui social, descrivendo il comportamento di Johnson come strano e pericoloso.

L’incidente potrebbe aver avuto un impatto emotivo su Ariana, che precedentemente ha rivelato di avere disturbo da stress post-traumatico dopo un attacco durante un suo concerto. Tuttavia, finora non ha rilasciato commenti sul recente episodio.