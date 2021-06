Ariadna Romero, dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle nel 2012, a Pechino Express in coppia con Francesca Fioretti nel 2013 ed a L’Isola dei Famosi nel 2019, parteciperà anche al Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5?

Il rumor era stato lanciato dallo stesso Alfonso Signorini durante la scorsa edizione, quando Ariadna Romero si è presentata per supportare il suo ex Pierpaolo Pretelli con cui ha avuto il piccolo Leonardo.

Interrogata da un follower su Instagram proprio in merito a questo rumor, Ariadna Romero ha risposto negando in qualsiasi modo un suo coinvolgimento col reality show: “No, la gente, moltissime ma moltissime volte parla per dare fiato alla bocca. Non mi sono presentata nemmeno ai casting non ci sono al GF Vip quest’anno“.

Ariadna Romero dice NO al Grande Fratello Vip, ecco chi potrebbe esserci

E se da una parte la modella cubana non sembrerebbe essere interessata a partecipare al GF Vip, moltissime altre celebrità sì. Fra loro sembrerebbero esserci l’ex velina Miriana Trevisan e la cantante lirica Katia Ricciarelli, pronta al suo secondo reality dopo La Fattoria.

“Per ora sono tutte ipotesi, non ho ancora deciso niente” – ha dichiarato la Ricciarelli – “Devo riflettere e capire se sono pronta spiritualmente. Per ora non c’è niente di vero, me lo hanno proposto ma ancora ci sto pensando. Veniamo tutti da un periodo molto difficile e siamo tutti un po’ per aria. Ho già partecipato al reality La Fattoria [nel 2006, ndr] e devo dire che ho riscosso un discreto successo, vedremo”.

Nella girandola di nomi papabili che potrebbero entrare nella casa ci sono Patrizia Pellegrino, Manuel Bortuzzo, Attilio Romita, Gaia Zorzi, Miriana Trevisan e molti altri già presi in considerazione per la scorsa edizione, come Andrea Iannone, Alex Di Giorgio e Giovanni Ciacci.