Tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli sembrava fosse scattata nuovamente la scintilla dopo il loro incontro al GF Vip, ma così non è stato. La bellissima modella ieri a Casa Chi ha raccontato perché non può più provare un sentimento per il suo ex (SPOILER: c’entrano due programmi mariani).

“Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al #GF ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui.

Non credo ci sia stato un tradimento, almeno che io sappia. Noi a maggio eravamo in crisi e io sono andata a Miami per lavoro. Io gli avevo stampato 250 foto nostre e gli ho scritto una foto dove gli dicevo che io e sua figlio lo aspettavamo in America. Mentre ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta. – continua Ariadna Romero – Lui poi è uno che si fa consigliare, ma dovrebbe fare di testa sua. Cosa è successo? Che mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo.

Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla. Finito il programma mi ha detto di aver capito l’errore e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita completamente. Ogni volta che ci riprovavamo lui faceva qualcosa. Non riesco più a provare un sentimento per lui”.