Ariadna Romero ha fatto una sorpresa a Pierpaolo Pretelli e si è presentata davanti alla porta rossa del GF Vip per salutarlo. L’ex velino è rimasto così colpito da quel gesto che nella casa di Cinecittà alcuni concorrenti pensano che lui sia ancora innamorato.

Ieri sera Barbara d’Urso ha chiesto alla modella cosa pensa delle voci secondo le quali Pierpaolo sarebbe ancora cotto di lei. Ariadna Romero (Elisabetta Gregoraci le ha scritto dei messaggi) ha spiegato che secondo lei è solo confusione e che la loro storia ormai è conclusa.

“Secondo me no, Pier non è innamorato di me, è solo tanto confuso. Sono un pilastro nella sua vita. Io non sono la sua ex e basta, sono la madre di suo figlio, come lui è il padre di Leo. Questo legame così forte, forse quando c’è qualcosa che va male, come con Elisabetta, magari ripensa a questo. Quindi penso di dirti che secondo me c’è tanto bene, ma non prova amore adesso.

I reality ti lasciano in una situazione di fragilità. Lui ha un po’ di sensi di colpa, questi demoni stanno uscendo fuori ora, ci sono tante cose irrisolte e non dette. Ci sarebbe voluta una terapia di coppia, non per andare avanti ma per chiudere un cerchio”.