Aria di San Daniele arriva a Roma

Aria di San Daniele, il tour gastronomico dedicato al Prosciutto di San Daniele, torna a Roma per la sua settima edizione. Organizzato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, il tour è partito nel 2017 e nel 2024 ha avuto inizio a maggio, visitando diverse città italiane di rilevanza. Quest’anno, il programma prevede numerosi eventi in locali selezionati come ristoranti, enoteche e osterie, con l’intento di presentare il Prosciutto di San Daniele DOP a consumatori e professionisti del settore Ho.Re.Ca.

Una novità di questa edizione è l’interazione fra il prodotto e i locali ospitanti. Non solo si avrà la possibilità di degustare il pregiato prosciutto, ma saranno anche organizzate cene e appuntamenti tematici, dove i partecipanti potranno assaporare piatti realizzati con il San Daniele DOP e scoprire abbinamenti ideali con drink e vini pensati per valorizzare le caratteristiche uniche del prodotto. Aria di San Daniele si presenta quindi come un’opportunità imperdibile per approfondire la conoscenza sulla produzione e le qualità di uno dei gioielli gastronomici del made in Italy.

Dopo aver toccato Milano, Torino, Genova e il Lago di Garda, il tour approderà a Roma dal 23 al 26 settembre. La prima tappa si svolgerà il 23 settembre alle 18:30 da Städlin, situato in via Antonio Pacinotti 83. Il 24 settembre, il tour si sposterà a Etienne alle 19:00 in via Scirè 16/18. Il 25 settembre, ci si incontrerà al Vynique alle 18:00 in via Frattina 94, per concludere il ciclo di eventi il 26 settembre alle 18:00 presso il Mama Shelter Rooftop in via Luigi Rizzo 20.

Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio, ha evidenziato che Aria di San Daniele è un format creato per promuovere il San Daniele DOP attraverso la ristorazione, sottolineando il successo delle prime sei edizioni, che hanno visto oltre 250 serate in vari locali e più di 40.000 visitatori. Per ulteriori dettagli sulle serate e sui metodi di prenotazione, è possibile visitare il sito eventi.prosciuttosandaniele.it.