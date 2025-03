Aria di Primavera al Castello di Padernello

La primavera riporta vita sulla terra e domenica 16 marzo 2025, il Castello di Padernello, situato nella Bassa bresciana, offre numerose attività all’aperto per gli amanti della natura e del buon cibo. Si svolgerà il Mercato della Terra®, un evento Slow Food che propone specialità come ortaggi, frutta di stagione, carni da allevamenti sostenibili, formaggi tipici, tartufi e vini artigianali. Durante l’evento, ci sarà uno Show Cooking condotto da Lorenzo Econimo e Marcello Abbadati, con lumache dell’azienda agricola La Chiocciola Gourmet e pancetta dell’azienda di Mario Sacchelli, specializzata in salumi di qualità.

Inoltre, il mercato di marzo presenterà due novità: il Brolo di S. Anna, un orto solidale di Brescia, e la Comunità Slow Food per la valorizzazione delle Limonaie dell’Alto Garda bresciano. I visitatori potranno conoscere l’origine del cibo, apprendere antiche ricette e riscoprire la stagionalità. Saranno disponibili anche l’aperitivo Öf e bianchì, preparato da Angela Pizzamiglio, e lo Spiedo solidale, il cui ricavato sostiene il recupero dell’antica Scuderia e la manutenzione del borgo. Lo spiedo, curato dal Gruppo dei “Carbonari”, si potrà ritirare o consumare in loco.

Le visite guidate del castello offriranno l’opportunità di esplorare stanze ricche di storia e opere d’arte. Il Mercato della Terra® si ripeterà nelle seguenti date: 13 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 21 settembre, 19 ottobre, 16 novembre e 21 dicembre, con un’edizione serale il 19 luglio 2025.