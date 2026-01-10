Ari contro nuovi Ogm in Europa

L’Associazione Rurale Italiana, Ari, ha inviato una lettera-appello agli europarlamentari per chiedere loro di votare no il 19 gennaio sulla deregolamentazione dei nuovi Ogm. Ari, che è anche membro del Coordinamento Europeo Via Campesina, ricorda che gli Stati membri dell’Ue hanno dato il via libera alla deregolamentazione degli Ogm vegetali ottenuti con nuove tecniche genomiche il 19 dicembre.

Ora spetta al Parlamento europeo prendere posizione. Il 19 gennaio, i membri del Parlamento europeo della commissione per l’ambiente voteranno per approvare o meno l’esito di questo trilogo. Ari parla a nome dei contadini che non vogliono acquistare ogni anno costose sementi brevettate e che vogliono continuare a produrre senza Ogm, per nutrire i numerosi consumatori che preferiscono mangiare senza Ogm.

Ari è estremamente preoccupata per i risultati. Nel febbraio 2024, il Parlamento europeo ha inviato un forte segnale politico contro i brevetti sulle Ngt, riconoscendo che sono dannosi per gli agricoltori e le piccole e medie imprese sementiere. Il Parlamento si è schierato in particolare a favore di una modifica della legislazione dell’Ue in materia di brevetti per limitare l’ambito di applicazione dei brevetti ai soli prodotti derivati dall’invenzione tecnica brevettata, al fine di impedirne l’estensione alle sementi tradizionali non Ogm/Ngt e ai caratteri autoctoni.

L’esito del trilogo è un testo finale che non contiene alcuna salvaguardia sui brevetti: prevede solo misure non vincolanti come un codice di condotta per la concessione di licenze e la trasparenza volontaria. Ciò è inutile per proteggere gli agricoltori e le piccole e medie industrie sementiere dai numerosi rischi che dovranno affrontare se gli Ogm-Ngt brevettati saranno deregolamentati, quali contaminazioni accidentali, privatizzazione abusiva delle risorse genetiche, perseguimento abusivo della violazione dei brevetti, maggiore concentrazione del mercato delle sementi, riduzione della biodiversità agricola e aumento del prezzo delle sementi.

Le posizioni forti del Parlamento europeo sui brevetti, ma anche sulla tracciabilità e l’etichettatura, sono state completamente accantonate dal capo negoziatore del PE, con un accordo finale che favorisce la posizione del Consiglio e della Commissione. Ari chiede dunque ai parlamentari europei di non sostenere questa proposta legislativa molto pericolosa.