Argo AI: Innovazioni tecnologiche in Romagna per l’industria

Argo AI ha inaugurato la sua nuova sede in via Traiano Imperatore 18, a Pieveacquedotto, vicino al casello A14. L’azienda si dedica alla robotica, all’automazione e all’intelligenza artificiale nell’industria. Marco Cortini, titolare e ingegnere, ha dichiarato che questo traguardo rappresenta un inizio per affrontare le sfide future, continuando a offrire soluzioni innovative alle imprese. Tra i clienti figurano Amadori e altre aziende locali, alle quali Argo AI fornisce tecnologie come la robotica collaborativa, la visione artificiale e la manutenzione predittiva per minimizzare i fermi di produzione. L’azienda punta a migliorare qualità e sicurezza nei processi produttivi, sfruttando l’intelligenza artificiale.

Fondata nel 2024, Argo AI coinvolge anche Davide Cortini e Lorenzo Benini e prevede di assumere 20 nuovi collaboratori, offrendo opportunità ai neolaureati dell’Università di Bologna in Romagna. L’obiettivo è consolidare la presenza sul mercato, rafforzando le collaborazioni con clienti e partner, e sviluppare progetti avanzati di automazione industriale. La clientela comprende aziende di vari settori, dall’automotive all’alimentare, e include imprese di tutte le dimensioni, dalle locali alle internazionali. Argo AI è membro di Confartigianato Cesena e della Comunità digitale, che facilita contatti diretti con il tessuto produttivo locale, stimolando sinergie per restare aggiornati sulle esigenze delle aziende.

Marco Cortini sottolinea la passione per l’ingegneria e l’innovazione, proponendo Argo AI come partner strategico per la trasformazione digitale dei clienti, grazie anche a controlli basati su telecamere e all’uso dell’intelligenza artificiale.