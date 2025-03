Argentina, violenti scontri a Buenos Aires durante la protesta dei pensionati

A Buenos Aires si sono verificati scontri durante le proteste dei pensionati contro le misure di austerità del presidente Javier Milei. Le nuove politiche prevedono drastiche misure economiche, tra cui tagli ai sussidi, licenziamenti e il congelamento delle pensioni. Queste decisioni hanno suscitato una forte opposizione da parte dei cittadini, in particolare dei pensionati, che si sentono colpiti dalle restrizioni imposte. Le manifestazioni si sono intensificate, con gruppi di pensionati che hanno espresso il loro malcontento e la loro preoccupazione per il futuro. Le misure di austerità sono state introdotte in un contesto economico difficile per l’Argentina, con un’alta inflazione e una crescente disoccupazione. Le proteste riflettono un crescente malcontento sociale e una richiesta di dignità per chi ha dedicato una vita al lavoro. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine hanno evidenziato la tensione crescente nel paese, mentre il governo cerca di affrontare la crisi economica, ma allo stesso tempo rischia di alienare parti significative della popolazione.