Arezzo Wave Contest: Musica Emergente in Diretta da Arezzo

Arezzo ospita oggi e domani la due giorni di musica di Arezzo Wave 2025, con eventi al Teatro Tenda. Questa sera si svolgerà la finale del concorso nazionale, dove si esibiranno i finalisti scelti nelle selezioni regionali. La premiazione del vincitore avverrà domani.

La giornata inizia alle 15:30 presso la Casa della musica, con un incontro con l’artista inglese Darcy Rose. Alle 16:30 ci sarà un talk e la presentazione del libro “Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, scritto da Mauro Valenti, fondatore del festival. Questo evento vedrà la partecipazione di ospiti storici, come Luca Morino, Francesco Moneti, Petra Magoni e Ralf, che racconteranno la loro esperienza con Arezzo Wave.

Stasera, alle 20:30, il palco del Teatro Tenda ospiterà i nove finalisti dell’Arezzo Wave Contest 2025, tra cui The Millers dalla Toscana e Pianura dall’Emilia Romagna. Gli altri finalisti provengono da diverse regioni italiane: The Rootworkers (Marche), Sketch (Abruzzo), Etio (Lazio), Aura & Marilyn (Campania), Gama (Basilicata), I’m in (Friuli) e Falegnameria Marri (Umbria). Alle 23:30 si esibirà Darcy Rose, una talentuosa artista di 16 anni che presenterà il suo album di debutto. La serata si concluderà con un djset di Ralf.

Domani, gli eventi riprenderanno alle 15:30 al Teatro Pietro Aretino con Donbasgrl. Alle 20:30, di nuovo al Teatro Tenda, si esibiranno i finalisti nazionali del concorso, tra cui Per Asperax (Puglia), Mad Medulla (Trentino) e Mattatoio n5 (Lombardia). La serata si chiuderà con un’ulteriore performance di Donbasgrl, artista ucraina residente a Berlino.