Arezzo tra le città più care d’Italia: inflazione al 2,2%

L’analisi dell’andamento dell’inflazione in Italia rivela significative disparità tra le città. Secondo i dati più recenti dell’Istat, rielaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, Arezzo si colloca tra le dieci città più costose del paese.

Con un’inflazione annua del 2,2%, Arezzo occupa il sesto posto a livello nazionale, con un impatto economico per una famiglia media di circa 595 euro in più all’anno. Questo aumento dei prezzi incide pesantemente sui bilanci familiari, rendendo la città uno dei centri più colpiti, nonostante le sue dimensioni relativamente ridotte rispetto ad altri comuni. L’indice dell’Istat analizza vari settori, inclusi alimentari, energia, trasporti e abbigliamento.

In cima alla classifica si trova Bolzano, con un aggravio annuo di 763 euro, seguita da Rimini e Venezia. Arezzo supera, in termini di aumento dei costi, città maggiori come Bologna e Padova, e si mostra più cara rispetto ad altre toscane come Firenze e Livorno. Al contrario, Pisa emerge come la più virtuosa, con un incremento dello 0,6% e un costo aggiuntivo di solo 162 euro.

Il contesto regionale evidenzia una Toscana con forti differenze: mentre Arezzo presenta un’inflazione sopra la media, città come Massa Carrara mantengono aumenti più contenuti. A livello regionale, il Trentino risulta tra le aree più colpite, con un’inflazione dell’1,8% e una spesa extra media di 556 euro.

Per le famiglie aretine, l’aumento dei costi si traduce nella necessità di rivedere le spese quotidiane, specialmente in un periodo che tende a incrementare i prezzi di settori chiave. Resta da vedere se questa tendenza si stabilizzerà o si intensificherà nei prossimi mesi.