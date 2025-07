Arezzo riaccende l’estate con L’Isola del Libro 2025

Arezzo si prepara a ospitare una nuova edizione de “L’Isola del Libro”, un evento che promette di infondere vita culturale nella città. Dal 19 luglio, con la presentazione del libro di Pierluigi Rossi, Arezzo si trasformerà in un vero e proprio salotto letterario.

Con un calendario composto da 12 appuntamenti, la manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice della terrazza del Palazzo di Fraternita, che si affaccia su Piazza Grande, fino all’ultimo weekend di settembre. Tra i protagonisti di questo ciclo di eventi spiccano nomi di spicco come Marcello Veneziani, Antonio Caprarica e l’illustre egittologo Zahi Hawass.

La scelta di Arezzo come sede della manifestazione, abbandonando l’Umbria, evidenzia la vivacità culturale della città. Italo Marri, promotore dell’evento, ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto da istituzioni locali quali la Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune e la Biblioteca. Ha anche ringraziato il consigliere regionale Marco Casucci, il cui contributo è stato fondamentale per l’organizzazione.

Durante la conferenza, Marri ha suggerito l’idea di unire tutte le manifestazioni culturali in un grande evento dedicato a Piazza Grande, sottolineando l’importanza di collaborare per arricchire l’offerta culturale. Il debutto di “L’Isola del Libro” avrà luogo sabato 19 luglio, con un incontro tra Pierluigi Rossi e Valentino Mercati, fondatore di Aboca, segnando l’inizio di un’estate all’insegna della cultura e della letteratura.