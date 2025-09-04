Arezzo pronta a sfidare Vis Pesaro e Juventus Next Gen

Settembre segna l’inizio di un periodo cruciale per l’Arezzo, che ha la possibilità di estendere la sua striscia di vittorie consecutive. Il calendario prevede cinque partite in 21 giorni, partendo dalla sfida contro la Vis Pesaro al Comunale.

Le successive partite includono un importante viaggio ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, un incontro casalingo contro il Guidonia e la tradizionale trasferta a Piancastagnaio contro la Pianese, allenata dall’ex Coccia. Questi cinque match presentano difficoltà variabili e contribuiranno a definire la classifica.

Gli impegni contro Vis Pesaro e Juventus saranno particolarmente significativi. Nella ipotetica griglia di campionato, entrambi gli avversari sono collocati subito dopo le squadre di fascia alta come Ascoli, Ravenna e Torres. Negli incontri precedenti, il Vis Pesaro si è dimostrato insidioso, infliggendo una sconfitta e un pareggio all’Arezzo nella stagione passata. Dall’introduzione delle seconde squadre in Lega Pro, l’Arezzo non ha mai battuto la Juventus.

I prossimi 180 minuti di gioco rappresentano un banco di prova per la squadra di Bucchi. Due vittorie potrebbero già far alzare l’asticella della classifica. La gara contro il Guidonia, una neo promossa, si preannuncia insidiosa, nonostante la loro apparente inesperienza.

Successivamente, l’Arezzo affronterà la Pianese, che, pur avendo perso livelli qualitativi, rimane una squadra da rispettare, specialmente sul sintetico di Piancastagnaio. Il ciclo di partite si concluderà con il match casalingo contro il Carpi, momento in cui si tireranno le somme delle prestazioni e si valuteranno le prospettive per il futuro.