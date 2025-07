Arezzo Moonlight Festival: 8 Autori per l’Estate Culturale

Dal 22 al 25 luglio si svolgerà la quarta edizione dell’Arezzo Moonlight Festival, una manifestazione letteraria che si terrà sulla terrazza della Fraternita dei Laici, in piazza Grande. Gli eventi inizieranno con un’anteprima domani, 9 luglio, ad Anghiari, dove Francesco Aquila presenterà il suo libro “Ricette di vita” in piazza Mameli.

Il festival, organizzato da Confesercenti Arezzo, avrà come protagonisti otto autori di spicco. Si aprirà ufficialmente martedì 22 luglio alle 19 con la presentazione di “Traditi” del noto ex magistrato Antonio Ingroia, moderata dal giornalista aretino Guido Albucci. Alle 21 sarà la volta di Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, con “Sotto Attacco”, introdotto dal giornalista Luigi Alberti.

Nel corso delle quattro giornate, l’Arezzo Moonlight Festival accoglierà figure di rilievo come l’ex Ministro della cultura Dario Franceschini, Matteo Giusti, Barbara Fabbroni, Marcello Veneziani, Luca Serafini e Stefano Bartezzaghi. Le presentazioni si svolgeranno ogni giorno, con eventi in programma anche per mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, culminando venerdì 25 con gli interventi di Luca Serafini e Stefano Bartezzaghi.

L’ingresso agli eventi sarà gratuito e il festival è supportato da diverse istituzioni e aziende locali, con la direzione artistica di Gabriele Grazi. Le autorità locali hanno espresso il loro sostegno, sottolineando l’importanza di questo appuntamento culturale per arricchire l’estate aretina e promuovere il panorama letterario nazionale.