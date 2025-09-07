21.1 C
Arezzo Flute Festival: magia del flauto nella musica italiana

Fino al 10 settembre si tiene l’Arezzo Flute Festival, l’unico festival internazionale dedicato al flauto ad Arezzo. Alla sua dodicesima edizione, il festival è stato ideato dalla flautista aretina Elisa Boschi e ogni anno attira flautisti da tutta Italia, offrendo masterclass, concerti e corsi di perfezionamento per studenti di ogni età e livello.

Quest’anno, tra i docenti ci sono artisti di riferimento come Elisa Boschi, Pier Filippo Barbano, Giancarlo Roberti, Laura Minguzzi e Lorenzo D’Antò, tutti membri dell’Orchestra dell’Arena di Verona. Le masterclass hanno già registrato il sold out.

Il festival propone un’offerta variegata, che comprende non solo il flauto traverso, ma anche l’ottavino e corsi specifici per bambini. Sono previsti anche gruppi di musica da camera che eseguiranno brani del repertorio classico.

Tre concerti sono in programma per il pubblico. Il primo si svolgerà oggi alle 18 nel Parco del Pionta, con gli ensemble del festival diretti da Giancarlo Roberti e la partecipazione di Laura Minguzzi, offrendo un programma con musiche di grandi compositori come Tchaikovsky, Vivaldi, Fucik, Telemann, Bach e Bozza, con ingresso gratuito.

Domani, i docenti delle masterclass si esibiranno alle 20.30 presso la Casa della Musica di Arezzo in piazza Grande. Infine, mercoledì alle 18, si terrà il concerto degli allievi sempre alla Casa della Musica.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

