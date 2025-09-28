Arezzo e Sportività: Crescita nella Classifica Nazionale

Arezzo mostra segnali di crescita nell’ambito sportivo, pur rimanendo nella seconda metà della classifica italiana. Il punteggio di 306 punti nell’indice di sportività 2025 le consente di guadagnare due posizioni, posizionandosi al 65° posto a livello nazionale, e migliorando rispetto al penultimo posto dell’anno precedente. Il rapporto annuale, giunto alla sua 19ª edizione e realizzato dalla divisione Sport di Pts per Il Sole 24 Ore, valuta la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori, suddivisi in quattro categorie principali.

Rispetto all’anno precedente, Arezzo ha registrato un miglioramento nella struttura e organizzazione del sistema sportivo, passando dalla 86ª alla 73ª posizione. Tra i sette parametri considerati, spiccano il 40° posto negli investimenti sportivi e il 43° per tecnici e ufficiali di gara. Tuttavia, per quanto riguarda gli atleti tesserati, Arezzo si trova al 75° posto e al 74° per l’attrattività degli eventi sportivi.

Nella categoria sport di squadra, Arezzo mantiene il 61° posto. Il calcio dilettantistico si distingue, collocandosi al 7° posto in Italia, mentre il basket è al 40° posto. Per gli altri sport di squadra, la provincia è 92ª. Negli sport individuali, Arezzo scende alla 54ª posizione, nonostante il tennis si posizioni al 13° posto e i motori al 29°.

Nella categoria sport e società, Arezzo è 72ª. I dati mostrano buone performance nelle scuole e nello sport femminile, ma punteggi bassi per sport e turismo-natura e sport paralimpico. A livello regionale, Firenze resta in testa, seguita da Livorno e Pisa, con diverse province aretine più indietro. A livello nazionale, Trento si conferma al primo posto, seguita da Firenze e Milano.