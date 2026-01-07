Arezzo al centro

3.1 C
Giuseppe Giorgi, vicepresidente dell’assemblea provinciale del Partito Democratico di Arezzo, esprime la sua passione per la città e la politica, auspicando un cambiamento e un rinnovamento della scena politica aretina. L’ultimo decennio ha visto l’affermarsi dell’individualismo a scapito della comunità, e Arezzo sembra vivere in un clima di provincialismo, dove il Comune è distante dalla cittadinanza.

Giorgi propone un percorso partecipativo per rilanciare la città, coinvolgendo i cittadini elettori, l’imprenditoria produttiva, il sindacato e l’associazionismo. Sostiene che il centrosinistra non deve votare solo un nome e un cognome, ma deve avere un progetto e una proposta di sviluppo per la città.

Giorgi è ispirato dal modello partecipativo di successo della governatrice dell’Umbria e della sindaca di Perugia, e propone l’istituzione di consigli comunitari come organi di partecipazione di base. Sottolinea l’importanza di avvicinare il Palazzo al territorio e di promuovere la comunità plurale, coniugando attese e proposte, diritti di cittadinanza e doveri di partecipazione.

Giorgi sostiene che Arezzo deve essere una città più sicura, con un governo del territorio che unisca prevenzione e controlli, illuminazione e carabinieri di quartiere. La città deve anche essere più curata, con la salvaguardia e l’ampliamento dei parchi e dell’arredo urbano.

Il centrosinistra, secondo Giorgi, deve lavorare a un patto partecipativo con l’imprenditoria produttiva aretina, con i mecenati e i capitani aretini che investono e producono lavoro. Il lavoro è centrale nel programma del centrosinistra, che deve investire nella formazione professionale e nella qualità.

Infine, Giorgi risponde alle domande su come e chi possa essere il miglior candidato per la città, sostenendo che il centrosinistra debba avere un programma partecipato e una squadra politicamente competente e professionalmente abile. La priorità deve essere il programma e la squadra, piuttosto che la biografia dei candidati.

