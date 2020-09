Tinì Cansino è famosa per essere l’opinionista meno chiacchierona della storia della televisione, i suoi interventi sono così sporadici da far finire il suo nome in tendenza su Twitter ogni volta che prende la parola. L’attrice è stata tirata in ballo sui social in merito allo scandalo AresGate, nonostante non fosse una dei volti più famosi delle fiction della Ares Film.

In realtà non tutti sanno che Tinì è stata scoperta proprio da Alberto Tarallo (che secondo Dagospia sarebbe il famoso ‘Lucifero’ di cui parla Adua), il produttore la notò mentre lei era in vacanza in Italia e dopo averle suggerito di cambiare nome (così come hanno fatto molte star della Ares) la fece sbarcare in tv in una trasmissione Rai ‘Playgirl‘, anche se per lei il vero successo arrivò con ‘Drive In‘.

“Nata in Grecia, a Volos, studia danza classica. – riporta Wikipedia – A diciannove anni, durante una vacanza in Italia, viene notata da Alberto Tarallo, produttore di fiction televisive, e all’epoca agente di spettacolo, che la introduce nel mondo della televisione, suggerendole di adottare il nome d’arte di Tinì Cansino, notando una sua somiglianza con la diva americana Rita Hayworth, il cui vero cognome era Cansino. Per molto tempo la stampa e l’opinione pubblica credettero in una sua parentela con l’attrice hollywoodiana”.

La Cansino deve a Tarallo anche il suo comeback televisivo, nel 2007 infatti ha recitato nella fiction Ares Caterina e le Sue Figlie 2.

“Dopo molti anni di silenzio, torna a lavorare in televisione con un piccolo ruolo nella seconda stagione della fiction di Canale 5 Caterina e le sue figlie con Virna Lisi, prodotta dal suo scopritore Alberto Tarallo, e in seguito, dal gennaio del 2012, entra a far parte come opinionista della trasmissione di Canale 5 Uomini e donne, nelle puntate dedicate al trono Over”.

Chissà quindi cosa ha da dire l’opinionista di U&D in merito allo scandalo che ha travolto l’uomo che l’ha scoperta…

Twitter e i collegamenti tra Tinì Cansino ed Alberto Tarallo.

Sapete Tarallo di chi era agente ? Anche di Tiní, “opinionista” taciturna di UeD. Forse Tarallo è così “influente” da chiudere le porte a chi lo abbandona? Supposizione. #GFVIP #ARESGATE pic.twitter.com/0vDpWrUcBv — Why pretend? (@Stayhappy___) September 23, 2020

Sapete chi sarebbe una creatura di Alberto Tarallo? La vedete ma non sentite tutti i giorni su #canale5 Leggete questo estratto da un’articolo di Giordano Lupi per Agoravox del 2012😉 #gfvip #GrandeFratelloVip #AresGate pic.twitter.com/znw0SQb5hm — CinguettaTV (@CinguettaTV) September 24, 2020