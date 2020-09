Nel 2012 il settimanale Oggi lanciò lo scoop di una presunta storia tra Sabrina Ferilli e Francesco Testi (che ieri ha parlato dell’AresGate). Sulla cover del magazine la grossa foto di un bacio tra i due attori, come prova dell’indiscrezione di quel flirt.



La Ferillona nazionale si affrettò a smentire tutto, aggiungendo anche che Testi avrebbe avuto un “profondo legame” con l’ormai famoso Alberto Tarallo.

Con Francesco Testi c’è un’amicizia che va avanti da due anni, da quando abbiamo girato una fiction insieme, con lui coprotagonista di storie sentimentali. Le effusioni immortalate dalle foto? Quella era una situazione particolare, dopo un party con i colleghi della produzione. Ci sono effusioni che non significano assolutamente nulla, se non una intimità fra due attori che hanno recitato insieme come partner. E poi all’età mia, se uno non lo baci così arriva l’ambulanza e te ricoverano”.

“Ma quale vampata bulgara? Lui cerca pubblicità. Sono foto di scena, mai avuto rapporti intimi con Testi. Lui poi è profondamente legato al produttore di “Baciamo le mani”, Alberto Tarallo, il quale non ha mai nascosto il progetto di volerlo trasformare in un nuovo Garko.

Francesco decise di querelare Sabrina Ferilli depositando in procura degli sms privati scambiati con l’attrice, insieme ad un’accusa di diffamazione.

“Mi sono sentito umiliato. offeso, ma soprattutto usato. Con lei stavamo pianificando addirittura un futuro insieme. Addirittura, lei aveva espresso il desiderio di avere un figlio da me. Si, ci amavamo, almeno questo era quello che credevo io. Poi lei con il suo comportamento inaspettato mi ha pugnalato alle spalle.

Quel bacio , anche se faccio fatica a dirlo, era vero. Perché tra noi c’era un rapporto sentimentale che durava da mesi, non certo da ore. Mi sono sentito dato in pasto all’opinione pubblica che, a volte, mi ha “bollato” come una specie di approfittatore, senza sapere la verità. Una verità, la nostra verità, che Sabrina non ha mai voluto raccontare perché, ora lo so, mi ha illuso, facendomi credere di essere importante per lei. Invece mi ha usato e pago le conseguenze.

Le ho persino dato la possibilità di rettificare le sue parole: non ha voluto. Insinuare che io sia gay, evidentemente, era l’unica arma a sua disposizione per far credere a Cattaneo che tra noi non ci può essere stato nulla. La sua dichiarazione è malevola, sibillina: induce a pensare che io abbia un rapporto intimo con Tarallo, insomma che sarei omosessuale”.