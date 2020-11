L’AresGate aveva tutte le carte in regola per replicare il successo di Pratiful portato in auge da una showgirl del passato, due fantomatiche manager ed un uomo misterioso. Eppure, per motivi non ben specificati, Mediaset ha deciso di oscurare il tutto.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip sono stati silenziati, mentre tutti gli altri attori delle fiction Ares – che hanno bazzicato i vari salotti televisivi – si sono limitati a dire e non dire, senza sviscerare le gravi accuse mosse dai gieffini che hanno parlato di istigazione al suicidio, Lucifero, incontri e paure.

L’ultima a (non) dire la sua è stata Nancy Brilli ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Alla domanda sul suo rapporto con il mondo Ares, la Brilli ha risposto:

“Con loro ho fatto dei bellissimi lavori di successo, però, a un certo punto si dev’essere rotto qualcosa. Ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere il perché. Una sera mi è arrivato un fax che recitava così ‘Siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi’. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione”.

A meno che le cose non cambino, possiamo ufficialmente definire morto l’interesse mediatico sull’AresGate.