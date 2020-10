Barbara d’Urso e Massimo Giletti ieri sera nei loro rispettivi talk Live Non è la d’Urso e Non è l’Arena hanno affrontato l’AresGate con due protagonisti del caso: Enrico Lucherini ed Alberto Tarallo.

Il primo è lo storico ufficio stampa di Ares Film che nel corso della propria carriera ha inventato molti scoop, mentre il secondo è lo sceneggiatore che ha lanciato con le sue fiction tutti gli attori più famosi di questa saga, da Gabriel Garko a Massimiliano Morra.

A Live Non è la d’Urso, Enrico Lucherini ha sbugiardato la relazione di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra rivelando che i due non sono mai stati insieme.

“Nessuna storia. Io credo che Adua Del Vesco non l’abbia mai baciato. Forse sulla guancia. Se lui è gay? La storia privata di Morra non l’ho mai saputa. Lui dormiva in un bungalow, Adua in un altro. Non c’è mai stata una storia tra loro due. Quando loro non lavoravano si stava lì, si parlava dei progetti futuri. Il produttore li teneva vicini per via del contratto esclusivo”.