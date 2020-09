La scorsa settimana Pomeriggio 5 e Mattino 5 hanno iniziato a parlare dell’AresGate, poi improvvisamente è calato il sipario sulla questione e dal sito Mediaset Play sono stati censurati tutti i filmati in cui la Panicucci e la d’Urso menzionavano la vicenda. Secondo Dagospia questo bavaglio sarebbe la conseguenza di una diffida fatta da Alberto Tarallo, ieri però Pamela Perricciolo e Maurizio Sorge hanno aggiunto qualche dettaglio in più.

“Anche noi di Pratiful abbiamo mandato diffide dalle prime ore dopo che sono usciti i primi articoli, eppure Mediaset ne parlava e ha fatto mesi di puntate su di noi. Adesso c’era la fila di attori pronti a parlare di questo nuovo caso e invece sono stati tutti rimandati indietro.

Ho scritto anche alla Rai e degli autori mi hanno risposto ‘Cara Pamela speriamo che tu stia bene, ma noi di questa storia sicuramente non ne parleremo mai’. Poi voi date tutta la colpa a Barbara d’Urso dicendo che lei non ne vuole parlare. Le è stato detto dall’alto di non farlo. La d’Urso non comanda sulla scaletta. Se la rete le dice di non parlarne, lei non ne può parlare. Io ho detto che Barbara sarà davvero triste perché non ha potuto fare 100 puntate su questo scandalo. Ragazzi è una storia troppo grande. Sul caso Cartagirone sapevano che dietro non c’era nulla di penale. Su questo caso devono stare zitti. Il coming out di Garko è stato messo in mezzo per non parlare dell’altra cosa.

Però non era una setta, questi dicevano alla gente ‘se vuoi lavorare devi fare certe cose’ e i vip in questione accettavano. Mica sono stati obbligati. Non chiamiamoli vittime, loro erano parte di quel sistema”.