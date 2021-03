L’AresGate a distanza di sei mesi è tornato alla ribalta e proprio ieri sera Massimo Giletti a Non è l’Arena ha mandato dei messaggi audio inquietanti di Rosalinda Cannavò.

Oggi a parlare è stato Gabriele Rossi che – fra le pagine di Repubblica – ha commentato così la vicenda:

“Dopo la mia seconda serie, ‘L’onore e il rispetto’, mi è stato proposto di firmare il loro tipico contratto, ma mia madre mi ha fatto aprire gli occhi. La libertà rispetto alle scelte lavorative era deviata dalle esclusive che mi chiedevano. Non ho accettato e al mio personaggio è stata tagliata la testa. Ho opinioni chiare (sulla Ares, ndr), ma non le espongo”.

E su Gabriel Garko, suo ex fidanzato e storico volto della Ares, ha aggiunto:

La Procura di Roma ha infatti aperto un’inchiesta sul suicidio del regista Teodosio Losito dopo le dichiarazioni che fecero al Grande Fratello Vip lo scorso settembre Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, all’epoca ancora Adua Del Vesco.

Secondo il portale Il Tempo, oltre Gabriel Garko potrebbero essere sentiti dalla Procura come persone informate sui fatti, anche Massimiliano Morra e Barbara d’Urso.

“I prossimi vip ad essere convocati dal pm potrebbero essere proprio Massimiliano Morra, Gabriel Garko e la conduttrice Barbara d’Urso, che ha fatto più di un approfondimento su questo tema nelle sue trasmissione televisive. – si legge su Il tempo – L’altro mistero riguarda il fatto che non sono più visibili gli spezzononi delle rivelazioni della Cannavò nella casa. Anche su questo, la Procura dovrà fare chiarezza. Così come potrebbe essere sentito come persona informata sui fatti il produttore Alberto Tarallo . L’uomo di Ares Film (società ora fallita), con il quale Losito lavorava da 20 anni alla produzione di fiction che hanno fatto incetta di ascolti sulle reti Mediaset. I due hanno consacrato al successo volti come Garko, l’Arcuri e rilanciando attrici del calibro della De Sio”.