Gabriel Garko e Massimiliano Morra hanno in comune molte cose: sono due attori, hanno fatto parte della Ares Film, hanno finto di avere una relazione con Rosalinda Cannavò all’epoca Adua Del Vesco e sono entrambi vivi per miracolo, nonostante due incidenti – considerati sospetti – che li hanno coinvolti.

A parlare questa volta è stato Gabriele Parpiglia che – via Giornalettismo – ha aperto un’inchiesta sull’AresGate.

“Correva l’anno 2016” – si legge su Giornalettismo – “[…] ed è successo un qualcosa lontano da ogni immaginazione: esattamente dieci giorni prima del debutto, la villa di Gabriel Garko – presa in affitto per trascorrere in pace il periodo relativo alla kermesse – esplose. Gabriel, mentre dormiva, si è ritrovato sotto le macerie. La casa crolla e muore la signora che viveva al piano di sotto. Tra le macerie, come riveliamo noi di Giornalettismo, c’erano anche i Pc, gli hard disk, le chiavette, insomma tutta la memoria digitale dell’artista, che sparisce sotto il fuoco. E lo stesso Gabriel ha riportato ferite importanti”.

Vivo per miracolo. Così come lo è Massimiliano Morra.

“L’incidente accadde poco prima di fare Ballando con le Stelle. Morra era in auto e ha avuto un incidente strano, molto strano. Ai tempi dichiarava: «Sono stato miracolato». La sua auto, una 500, ne è uscita distrutta. Dinamica: l’attore, di ritorno a casa, ha sterzato per evitare una macchina che si dirigeva contro di lui e, per evitarla, ha sbattuto contro il muretto laterale facendo un brusco frontale. Trauma cranico e un brusco stop. Ai tempi, noi di Giornalettismo possiamo rivelare che Rosalinda Cannavò – alias Adua Del Vesco -, “ex” di Morra, quando chiede di poter andare trovare l’attore in ospedale, si sente dire come risposta: lui è in coma. Ma questo non era vero”.