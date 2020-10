Serata impegnativa per gli appassionati all’AresGate, Enrico Lucherini (press agent che inventava i falsi scoop) infatti sarà a Live Non è la d’Urso e Alberto Tarallo su La7 a Non è l’Arena.

Poco fa il profilo Twitter del programma di Massimo Giletti ha caricato il primo video dello spazio che dedicheranno all’AresGate. Nella clip c’è la ricostruzione di un dialogo tra Adua e Massimiliano al GF Vip.

Mi auguro che non si parli solo di “Lucifero”, ma anche delle altre gravi accuse e racconti choc fatti dalla Del Vesco e dal suo ex (?).

“Ho avuto paura, certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita.

Io non volevo vivere più, poi sono scappata di notte. Ma poi dove stavamo? Nel nulla proprio! Non potevamo dire l’età. Non potevamo fare nulla, non potevamo vivere, non potevamo avere affetti, io non sapevo più come si socializza. Quando sono andata a Milano è cambiato tutto. […] Se fossi rimasta lì avrei fatto la sua fine. Tu non sai cosa ho passato?! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui si è suicidato il 9 gennaio.

Per me non è stato un suicidio, ma istigazione al suicidio”