arena Zeppelin Light Junior Accappatoio Bambino e Bambina in Cotone, Accappatoio Cotone con Cappuccio e Tasche, Accappatoio Unisex in Spugna, Comodo e Leggero

L’accappatoio per bimbi arena Zeppelin Light Junior, comodo e morbidissimo, è ideale per la piscina. Questo accappatoio, comodo e caldo, è l’ideale per riscaldarsi dopo il nuoto o dopo aver fatto il bagno. Con comode tasche per scaldare le mani. La cintura permette una vestibilità ottimale.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27,8 x 20 x 9 cm; 460 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 dicembre 2019Produttore ‏ : ‎ ArenaASIN ‏ : ‎ B082R8G7JWNumero modello articolo ‏ : ‎ 003211Categoria ‏ : ‎ Unisex bambini

23,98€