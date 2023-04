ARENA Zeal Plus Jr Accappatoio Gioventù unisex (Pacco da 1)

l’accappatoio per bambini ARENA Zeal JUnior, sportivo e ad asciugatura rapida, è ideale per giovani nuotatori fitness. Tessuto di microfibra morbido, leggero e ad asciugatura rapida per la massima comodità. Si asciuga rapidamente. Ideale per l’uso intensivo. Tasche anteriori e cintura per una vestibilità su misura.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 maggio 2022
Categoria ‏ : ‎ Gioventù unisex

Tessuto in microfibra morbido e ad asciugatura rapida

90% Poliestere, 10% Poliammide

Lavare in lavatrice

Accappatoio

Con cappuccio ampio, cintura e due tasche, ripiegabile

Per giovani nuotatori fitness

20,45€