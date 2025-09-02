Arena di Verona accoglie le Paralimpiadi di Milano Cortina

L’Arena di Verona si prepara a diventare uno dei luoghi chiave per i prossimi Giochi, accogliendo eventi significativi anche per le Paralimpiadi di Milano Cortina. Sono stati avviati i lavori per la realizzazione di nuove passerelle, che garantiranno un accesso universalmente fruibile agli spazi interni dell’anfiteatro.

Questo intervento non è solo tecnico, ma rappresenta un importante passo simbolico verso l’abbattimento delle barriere, trasformando un sito storico in un luogo inclusivo. Le nuove passerelle saranno costruite in officina utilizzando moduli di carpenteria metallica, e il loro posizionamento è previsto tra novembre e dicembre, durante la pausa degli spettacoli lirici.

Le passerelle avranno una larghezza di 3 metri per consentire il passaggio simultaneo di due carrozzine, con rampe progettate per avere una pendenza controllata tra il 4% e l’8%. Saranno dotate di parapetti e corrimano per garantire la sicurezza e l’autonomia degli utenti.

Con il supporto continuo di MIT e SIMICO, l’Arena si prepara ad ospitare la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, prevista per il 6 marzo 2026. Questi lavori rappresentano un impegno significativo verso la creazione di un evento indimenticabile per tutti i partecipanti.